В Венгрии заявили, что Орбан осуждает резню в Буче

Пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает резню в Буче, сообщает Европейская правда.

По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития.

По словам Хаваши, Виктор Орбан дал понять на пресс-конференции в среду, что это война, которую начали россияне, они напали на Украину, и это агрессия.

"Это общая позиция Европейского Союза, и Венгрия является частью этой позиции. И по поводу всех зверств, я думаю, что все они должны быть расследованы, (...) в любом случае, гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с гражданским населением должно быть решительным образом осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – заявил Хаваши .

Напомним, вице-премьер и лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" ранее раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что он не спешит осуждать Россию за массовые убийства гражданского населения в Буче.

В министерстве иностранных дел Украины упрекнули Венгрию, которая не признала ответственность России за Бучанскую резню.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, один из глав стран ЕС требовал доказательств, что Бучанские военные преступления не были инсценированы - по данным источников, речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане.