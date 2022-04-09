Вице-премьер Польши раскритиковал позицию Орбана по войне в Украине

Вице-премьер-министр Польши и глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану "посетить окулиста", если он "не видит" зверств российских военных под Киевом. Он указал, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией, сообщает УНИАН.

Об этом Качиньский рассказал в интервью Radio Plus.

"Оценка (поведения Орбана, - ред.) однозначно отрицательная. Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу" , – заявил глава ПиС.

При этом он указал, что воздерживался от оценок поведения Орбана, но теперь "должен признать, что все это очень грустно". По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией, если Орбан не изменит свою позицию относительно войны в Украине.