Шольц - Путину: "Ты разрушаешь будущее своей страны"

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президенту России Владимиру Путину свойственно имперское мышление, "известное нам из 19-го, 18-го, 17-го и других веков", сообщает Deutsche Welle.

Шольц вновь призвал Путина немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины.

"Ты разрушаешь будущее своей собственной страны", - обратился он на ты к российскому президенту, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии (СДПГ) в Любеке .

Канцлер в очередной раз подчеркнул, что западные санкции "уже сильно влияют на экономическое развитие России", и заверил Кремль в том, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.