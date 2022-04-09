ООН: из-за войны свои дома покинули 11,4 млн украинцев

С начала полномасштабного вторжения России свои дома оставили 11,4 млн украинцев. Из страны уже выехали 4,4 млн граждан, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По информации ООН, 90% уехавших - женщины и дети.

При этом 7,1 млн человек считаются внутренне перемещенными лицами, то есть остались в стране, но были вынуждены уехать из собственного дома. Каждая вторая перемещенная семья имеет детей.

Указано, что большинство беженцев отправились в Польшу (более 2,6 млн), Румынию (более 670 тысяч) и Молдову (более 405 тысяч). После чего, как уточняют в ООН, многие отправились дальше в страны Запада.