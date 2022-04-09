Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским

В Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Новое время.

Об этом около 16:30 в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.