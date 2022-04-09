Подоляк сообщил, сколько ЕС заплатил РФ за энергоносители в течение 40 дней войны

Европейский Союз перечислил России 37 млрд евро за поставленные энергоносители в течение 40 дней, пока Россия ведет войну против Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"37 млрд евро для России за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине ... Мало того, что у Украины объективно не было такого объема вооружений, как у страны-агрессора, так еще и каждый день россияне получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя" , — написал Подоляк.

Он также назвал санкции европейских партнеров "недоработанными".

"Нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет тотального ареста имущества членов правящей партии Единая Россия, нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители" , — отметил советник главы ОП.

По словам Подоляка, такая позиция ЕС стимулирует россиян к расширению военных действий на территории Украины и к более массовому уничтожению украинцев.