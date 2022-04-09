В Германии обещают преследовать за символы Z на пророссийских акциях

В свете запланированных на выходные пророссийских акций министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер анонсировала преследование за прославление военных преступлений во время их проведения.﻿ Об этом, ссылаясь на издание Zeit Online, сообщает Украинская правда.

На митингах, запланированных в воскресенье в нескольких городах Германии, "очень пристальное внимание будет уделено запретным символам", сказала Фазер.

"Демонстрация символа "Z" прославляет военные преступления, и потому, по нашему мнению, может подлежать привлечению к уголовной ответственности" , - сказала глава МВД.

Символом "Z" обозначена российская военная техника, участвующая в захватнической войне России в Украине.

"Здесь нужно последовательное вмешательство полиции" – заявила Фазер .

"Эта преступная российская захватническая война – это тоже информационная война" , – добавила она.

С российской стороны есть "откровенная ложь, пропаганда и дезинформация" и она обещает не допустить этого на митингах в Германии.

Спикер по внутренней политике парламентской группы СДПГ Себастьян Гартманн отметил, что свобода демонстраций и свобода выражения взглядов являются высоким, фундаментально защищенным благом: людям нужно и позволено протестовать.

"Однако это не работает, когда российское вторжение в Украину, во время которого были совершены столь ужасные военные преступления, как в Буче, празднуется и прославляется на наших улицах" , – сказал Гартманн.

Представитель Зеленых Ирэн Михалич заявила, что публичное чествование агрессоров на фоне массовых убийств в таких местах, как Буча невыносимо. Она обратилась в полицию с просьбой внимательно относиться к пророссийским акциям.

Напомним, после минувших выходных ряд немецких политиков федерального и земельного уровня выступили с осуждением пророссийского автопробега в Берлине.