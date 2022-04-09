В память об убитых в Краматорске: УЗ оставила пустыми места в нескольких поездах

Российские оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, жестоко убив 52 мирных украинцев. В память о погибших Укрзализныця 9 апреля оставила пустыми места в нескольких поездах по всей стране, сообщает УНИАН.

Как говорится в Telegram-канале Укрзализныци вместо пассажиров, которые могли бы там быть, на этих местах едут цветы.

От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Чернигова до Одессы, от Львова до Запорожья – места в поездах под номером 52 оставили пустыми.

Это символизирует тоску украинского государства по безвинным жертвам российской агрессии.

"Мы глубоко сочувствуем семьям погибших и обещаем делать все возможное и невозможное, чтобы продолжать спасать жизни наших граждан" , - идет речи в сообщении.

Укрзализныця оставляет пустыми месту под номером 52 в нескольких поездах / фото t.me/UkrzalInfo/1934

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Краматорску погибли 52 человека, пятеро из которых – дети. Еще более 100 человек получили ранения.