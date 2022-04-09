ГСЧС: в Харькове в результате обстрела оккупантов повреждена жилая пятиэтажка

9 апреля российские оккупационные войска совершили ракетные обстрелы по жилому массиву в Харькове, в результате чего была серьезно повреждена жилая пятиэтажка, сообщает Новое время.

Об этом пишет Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области на своей странице в Facebook.

"Из квартир одного из подъездов, подвергшегося наибольшим разрушениям, ГСЧСниками были спасены 7 человек и эвакуированы 8 человек. Информация о погибших уточняется" , — говорится в сообщении.

Ранее 9 апреля начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты проводят перегруппировку своих войск, чтобы возобновить попытки наступления на Харьков.