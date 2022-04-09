CNN: около 25% воевавших в Украине российских войск уже небоеспособны

Четверть российских войск, вовлеченных в полномасштабную войну России против Украины, уже недееспособны, пишет CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника, сообщает Новое время.

По его словам, это связано со значительными потерями и плохой материально-технической базой и проблемами с обеспечением.

По данным издания, накануне полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия разместила около 120 батальонных тактических групп (БТГ) на украинских границах.

Через шесть недель войны около 29 из них фактически стали небоеспособными, сказал чиновник.

Сейчас Россия проводит перегруппировку и объединение остатков нескольких групп для продолжения наступления на Украину.

Ранее издание АВС News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщало, что Россия потеряла от 15% до 20% боевой силы, которую она выставила против Украины с начала полномасштабного вторжения.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты за время полномасштабной войны потеряли 19,1 тысячи военных и тысячи единиц техники.