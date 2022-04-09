Украина ввела полное торговое эмбарго против РФ

Украинское правительство на заседании в субботу одобрило полное торговое эмбарго на торговлю с Россией, которая в феврале начала полномасштабную войну против Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Введено торговое эмбарго против русской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации" , – написал он.

Кроме того, на заседании в субботу правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.