Украина ввела полное торговое эмбарго против РФ
Украинское правительство на заседании в субботу одобрило полное торговое эмбарго на торговлю с Россией, которая в феврале начала полномасштабную войну против Украины, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
"Введено торговое эмбарго против русской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", – написал он.
Кроме того, на заседании в субботу правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.