Кабмин продлил срок подачи заявлений на получение помощи переселенцам

Кабинет министров Украины продлил срок подачи заявления на получение помощи переселенцам. Конечный срок подачи заявления - 30 апреля, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство продлило конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля. Украинцы могут до конца этого месяца податься на получение 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысяч гривен на ребенка" , - написал он.

Напомним, Кабмин выделил Минсоцполитики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг".

Кроме того, внутренние переселенцы, чтобы получить выплаты за март, должны зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица до 14 апреля.