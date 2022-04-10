Кабмин продлил срок подачи заявлений на получение помощи переселенцам
Кабинет министров Украины продлил срок подачи заявления на получение помощи переселенцам. Конечный срок подачи заявления - 30 апреля, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Правительство продлило конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля. Украинцы могут до конца этого месяца податься на получение 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысяч гривен на ребенка", - написал он.
Напомним, Кабмин выделил Минсоцполитики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг".
Кроме того, внутренние переселенцы, чтобы получить выплаты за март, должны зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица до 14 апреля.