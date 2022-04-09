Верещук: за сутки по гуманитарным коридорам эвакуировались 4532 человека

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что за 9 апреля было эвакуировано 4 532 человека. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3425 человек. Из них – 192 мариупольца и 3233 жителя городов Запорожской области, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Также удалось освободить захваченные ранее оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя. Оккупационные войска отказались пропустить автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара по предварительно согласованному маршруту. Они вернулись в Запорожье и завтра снова будут пытаться добраться до указанных городов для эвакуации наших граждан.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.