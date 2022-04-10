Welt: Украина хочет купить у Германии 100 самоходных гаубиц

Украина направила правительству Германии предложение о поставке в нашу страну 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и комплектующих к ним на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Так, Бундесвер поставит Украине 100 таких гаубиц и заменит их новыми, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По данным издания Welt am Sonntag, в качестве альтернативы немецкая компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW) также предлагает гаубицы в беспилотном варианте на бронетранспортере Boxer за 1,2 миллиарда евро.

Как сообщают изданию украинские правительственные круги со ссылкой на предложение KMW, поставка самоходных гаубиц будет проходить по схеме обмена. Так, Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц, а образовавшиеся "пробелы" будут затем заполнены промышленностью на втором этапе.

Отмечается, что первые новые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не раньше, чем во второй половине 2024 года. А завершение поставок ориентировочно ожидается до 2027 года.

В министерстве экономики Германии такой запрос со стороны Украины журналистам не стали комментировать, сославшись на принципиальную конфиденциальность отдельных решений по экспорту вооружений.

Гаубицы Panzerhaubitze 2000, похожие на танки, способны вести огонь на расстоянии более 30 километров.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что страна достигла предела в поставках оружия Украине из собственных запасов, при этом Берлин допускает вариант с поставками от предприятий.