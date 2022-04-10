Арахамия о гарантиях безопасности Украины: Китай активно интересуется

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал страны, которые дали устное согласие стать гарантами безопасности Украины после окончания войны, и рассказал о заинтересованности Китая относительно будущего договора, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Среди государств, которые уже публично заявили о намерении стать подписантами соглашения о гарантиях безопасности, Арахамия назвал Германию, Турцию, Францию и Италию.

От Великобритании и США есть заявления о намерении рассматривать такой Договор, при этом пока нет окончательного согласия.