Генштаб: противник пытается прорваться под Изюмом, штурмует Мариуполь

Российские оккупационные войска безуспешно пытаются прорвать оборону ВСУ под Изюмом в Харьковской области, штурмуют Мариуполь, в Херсонской области усиливают агитацию, а в Луганской области - мобилизацию, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 10 апреля

"Противник пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины в районе города Изюм и установить полный контроль над городом Мариуполь. Также, оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении" , – говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении.

В Донецком и Таврическом операционных районах враг производит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

На Южнобужском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Удачи не имел. Потерял до ротной тактической группы личного состава и техники.

Российские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил РФ в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится.

Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Из Ярославской области РФ прибыли бригады ремонтников на проведение ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, участниках АТО/ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

В Луганской области ужесточаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено тринадцать воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.