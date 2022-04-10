Вступил в силу закон о продовольственной безопасности во время войны

Закон о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения вступил в силу 7 апреля. Закон направлен на быстрое вовлечение сельскохозяйственных земель страны в производство сельскохозяйственной продукции в условиях военного положения, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в разъяснении Минагрополитики.

Как отметили в министерстве, в основу закона положен приоритет общественных (государственных) интересов над интересами частных лиц в условиях войны. Это означает, что законом приостанавливается действие некоторых правовых механизмов, которые защищают частные интересы.

Зато закон ввел в законодательство некоторые правовые механизмы, которые на первое место ставят интерес общества в обеспечении безотлагательного использования имеющихся сельскохозяйственных земель для производства продовольствия. При этом интересы и желания владельцев и пользователей земельных участков в отдельных случаях могут не учитываться, добавили в министерстве.

Закон вводит упрощенные правовые механизмы, обеспечивающие: