Арестович: ВСУ ударили по аэродрому Мелитополя

Вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по мелитопольскому аэродрому. По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупированный Мелитополь становится второй Чернобаевкой, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Фейгин LIVE".

"Сейчас бы объявить пятый Мелитополь, который постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления, рвалось часа два…Да, Мелитополь потихоньку становится Чернобаевкой, а ведь Мелитополь - это главный центральный узел - аэропорт, железнодорожное, автомобильное сообщение. Опорный пункт и для Херсона, обеспечивающий связь Херсона, Запорожья и Мариполя" , - отметил он.

Отметим, аэродром Чернобаевка под Херсоном ассоциируется с постоянными ударами украинских сил по занятым российскими войсками позициям. В результате оккупанты понесли тяжелые потери на этом направлении, но с начала апреля масштаб атак на Чернобаевку уменьшился.