Резниченко: Россия нанесла ракетные удары по Днепропетровской области

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по разным городам Днепропетровской области. Разрушен инфраструктурный объект, есть пострадавший, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах" , - отметил Резниченко.

По его словам, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели боролись несколько часов. Есть один пострадавший.

Кроме того, в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект – разрушила помещение и вызвала возгорание. Люди не пострадали.

В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства, никто не пострадал.