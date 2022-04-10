Британская разведка: РФ вербует военных в Приднестровье

В результате многочисленных потерь своих солдат в Украине россия предпринимает попытки вербовать жителей Приднестровья, а также хочет восстановить на службе своих бывших военных, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.

"В ответ на многочисленные потери вооруженные силы России хотят увеличить численность личного состава за счет персонала, уволенного с военной службы с 2012 года" , – говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что, пытаясь усилить войско, россия также предпринимает попытки вербовать жителей непризнанного Приднестровья.