Верещук: на воскресенье согласовали 9 гуманитарных коридоров

На воскресенье, 10 апреля, согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей, сообщает Укринформ.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, в Донецкой области будет эвакуация из Мариуполя в Запорожье (на собственном транспорте).

В Запорожской области эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами: Бердянск – Запорожье; Токмак – Запорожье (место сбора: ул. Шевченко, 5); Энергодар – Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).

В Луганской области запланирована эвакуация: Северодонецк – Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28); Лисичанск – Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324); Попасная – Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42); с. Горское – Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13); Рубежное – Бахмут.