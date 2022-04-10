В Генштабе сообщили о потерях российской армии в Украине
С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла убитыми 19300 солдат и 1911 бронированных машин, сообщает Украинская правда.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19300 человек,
- танков ‒ 722 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1911 ед,
- артиллерийских систем – 342 ед,
- РСЗО – 108 ед,
- средств ПВО - 55 ед,
- самолетов – 152 ед,
- вертолетов – 137 ед,
- автомобильной техники – 1384 ед,
- кораблей /катеров – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальной техники – 25.
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.