В Генштабе сообщили о потерях российской армии в Украине

В Генштабе сообщили о потерях российской армии в Украине
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла убитыми 19300 солдат и 1911 бронированных машин, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19300 человек,
  • танков ‒ 722 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1911 ед,
  • артиллерийских систем – 342 ед,
  • РСЗО – 108 ед,
  • средств ПВО - 55 ед,
  • самолетов – 152 ед,
  • вертолетов – 137 ед,
  • автомобильной техники – 1384 ед,
  • кораблей /катеров – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
  • специальной техники – 25.
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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