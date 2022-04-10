ГПСУ: в Луганской области пограничники отбили атаку и взяли пленника

В Луганской области пограничники отбили вражескую атаку и взяли пленника, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

По словам офицера, организующего оборону этой позиции, это уже четвертая попытка наступления российских оккупантов.

На этот раз они попытались незаметно подкрасться к позициям украинских бойцов. Пограничники щедро угостили свинцом незваных "гостей".

"Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался.

Пленник, уроженец Стаханова, признался, что с 2019 служит артиллеристом. Причастен ли он к обстрелам мирных украинцев, еще предстоит выяснить".