Мэр: в Ирпень из Киева начали прокладывать водопровод
Сегодня, 10 апреля в городе Ирпень начали прокладывать водопровод из столицы. А Красный Крест выделил на водообеспечение 20 млн гривен, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил мэр города Александр Маркушин.
"Несмотря на то, что сегодня воскресенье, в Ирпене и для Ирпеня в течение дня снова будет кипеть работа. Отправляем очередную группу волонтеров на уборку города. Завершаем строительство переправы через реку. Начинаем прокладывать водопровод из Киева. В этом нам помогает "Киевводоканал", "Житомирводоканал", подрядчики. А общество Красного Креста именно для обеспечения ирпенцев водой выделило для нас 20 млн грн!", - рассказал Маркушин.