ОВА: в Рубежном начался бой, возможно наступление на Северодонецк
В середине города Рубежное Луганской области начался позиционный бой. Тем временем российские войска могут осуществить наступление на Северодонецк со стороны оккупированного Счастья, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время видеообращения.
"В Рубежном начался позиционный бой в середине города. Целую ночь оккупанты обстреливали все населенные пункты свободной Луганщины", - сказал Гайдай.
По его словам, оккупанты не оставляют попыток осуществить прорыв возле Попасной и Рубежного, но безуспешно, враг несет потери. Все атаки отбиваются.
"Возможное наступление на Северодонецк может произойти со стороны оккупированного Счастья. Группировка россиян на Луганщине - около 60 тысяч убийц. ВСУ готовы дать отпор", - резюмировал Гайдай.