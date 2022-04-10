ОВА: в Рубежном начался бой, возможно наступление на Северодонецк

В середине города Рубежное Луганской области начался позиционный бой. Тем временем российские войска могут осуществить наступление на Северодонецк со стороны оккупированного Счастья, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время видеообращения.

"В Рубежном начался позиционный бой в середине города. Целую ночь оккупанты обстреливали все населенные пункты свободной Луганщины" , - сказал Гайдай.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток осуществить прорыв возле Попасной и Рубежного, но безуспешно, враг несет потери. Все атаки отбиваются.