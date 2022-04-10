Синегубов: ВСУ ликвидировали вражескую колонну, направлявшуюся в сторону Изюма
В ночь на 10 апреля в Харьковской области украинские военные уничтожили вражескую колонну, направлявшуюся в сторону Изюма, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня ночью очередных успехов достигли наши военные ВСУ - уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма.
Также в Ольховке Вооруженные Силы полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами русских солдат. Это пример того, как эти нелюди поступают даже со "своими", – заявил он.
Синегубов отметил, что власти продолжают эвакуацию из Лозовой, уже выехали около 20 тысяч человек.
Усиливается доставка гуманитарной помощи в территориальные общины. Всех волонтеров, кто может помогать, просят обращаться в органы местного самоуправления и РГА.