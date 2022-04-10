Мэр: Россия начала сбрасывать на Харьков бомбы на парашютах

В Харькове фиксируется применение российскими захватчиками нового вида спускаемых на парашютах снарядов, сообщает Укринформ.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в Телеграме со ссылкой на слова городского председателя Игоря Терехова.

«Полтора месяца враг бомбит Харьков. Два последних дня, вместе с минами, снарядами, «Градами» Харьков сталкивается с бомбардировкой новым видом бомб. российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас ни в коем случае не приближаться к ним и сразу сообщать об этом спасателям по телефонам 101 или 112», – отметил Терехов .

Фото: t.me/hueviykharkov

Мэр призвал харьковчан, если есть возможность, находиться в укрытиях, бомбоубежищах, на станциях метрополитена – особенно в ночное время.

Как сообщалось, 8 апреля очевидцы заметили боеприпасы на парашютах на окраине города, тогда были разрушены по меньшей мере семь частных домов.

9 апреля в том же районе была разрушена пятиэтажка.