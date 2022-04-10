РФ потратит дополнительные нефтегазовые доходы на противодействие санкциям

РФ потратит дополнительные нефтегазовые доходы на противодействие санкциям

Правительство России увеличило свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей (3,5 млрд долларов по официальному курсу). Деньги пойдут "на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

"Основной источник увеличения резервного фонда - 271,6 млрд рублей - дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

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