РФ потратит дополнительные нефтегазовые доходы на противодействие санкциям

Правительство России увеличило свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей (3,5 млрд долларов по официальному курсу). Деньги пойдут "на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении правительства РФ.