РФ потратит дополнительные нефтегазовые доходы на противодействие санкциям
Правительство России увеличило свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей (3,5 млрд долларов по официальному курсу). Деньги пойдут "на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций", сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении правительства РФ.
"Основной источник увеличения резервного фонда - 271,6 млрд рублей - дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года", - говорится в сообщении.