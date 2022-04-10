Венедиктова: Украина идентифицировала 500 подозреваемых военных преступников
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Украина идентифицировала 500 подозреваемых военных преступников. Она добавила, что существует не менее 5600 случаев предполагаемых военных преступлений, сообщает РБК-Украина.
В то же время Венедиктова назвала президента России Владимира Путина "главным военным преступником 21 века", и пояснила, что он обладает определенным иммунитетом от судебного преследования в силу своего положения.