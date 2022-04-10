ВСУ заявили об уничтожении склада боеприпасов противника

Артиллеристы Вооруженных Сил попали в склад с боеприпасами российских оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток".

"Украинские разведчики в районе ответственности ОТГ "Восток" обнаружили очередной склад с боеприпасами российских фашистов. Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение. Как всегда, профессиональная и четкая работа наших защитников", – говорится в сообщении.

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