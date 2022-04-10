Полиция: в Украине начинают восстанавливать демонтированные дорожные знаки

По всей Украине и на освобожденных от оккупантов территориях постепенно начали устанавливать дорожные и указательные знаки, таблички с названиями населенных пунктов, которые были демонтированы в начале войны, сообщает УНИАН.

Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, территории и города, в которых проходили боевые действия, после деоккупации возвращаются к более упорядоченной жизни. Это касается и безопасности дорожного движения. На автодороги возвращают дорожные знаки, разметки, указательные знаки.

Касательно демонтажа дорожных знаков и указателей населенных пунктов в тех местах, где не было угрозы боевых действий, в частности на западе страны, Белошицкий пояснил, что это было сделано в рамках мероприятий по подготовке к обороне.

"Военное положение было объявлено по всей Украине. Все регионы, даже те, где не велись активные боевые действия, готовились к обороне, и для этого принимались определенные меры" , - сказал Белошицкий.

Также он отметил, что необходимые в определенное время блокпосты и укрепления там, где сейчас они не нужны, снимаются, но с учетом готовности развернуть их в любой момент.

Первый заместитель руководителя патрульной полиции рассказал о возвращении стандартных дорожных знаков

Как сообщалось, в начале войны по всей Украине демонтировали дорожные знаки. В первую очередь демонтировали указательные знаки и названия населенных пунктов, чтобы враг не мог сориентироваться на местности.