В Киеве возобновляет работу бизнес: какие заведения уже работают

В Киеве возобновляет работу бизнес: в субботу, 9 апреля, в городе работали более 900 продовольственных магазинов, 35 рынков и около 460 кафе, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказали в КГГА.

"Вчера в городе работало более 900 заведений по продаже продовольственных товаров, 173 объекта розничной торговли "Киевхлеб", в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов", - говорится в сообщении .

Отмечается, что работают 35 рынков, около 460 кофеен, 55 пекарен, около 340 парикмахерских и барбершопов, более 110 студий маникюра, 535 станций технического обслуживания авто, 90 ремонтных мастерских одежды, обуви, около 30 веломастерских, 7 обувь, 95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков, 5 химчисток, 75 автомагазинов и 35 моек.

На карте в приложении "Киев Цифровой" обновляют карту бизнеса столицы, которая сейчас работает. Карта также доступна по ссылке﻿.

Столичных предпринимателей призывают поддержать экономику: работающие заведения обновляют на картах в приложении "Киев Цифровой", добавляют в КГГА.

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