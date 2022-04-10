ОВА: за сутки Харьковщину обстреляли 66 раз, в Дергачах два человека погибли

За сутки Харьковщину обстреляли 66 раз, в Дергачах два человека погибли, сообщает Укринформ.

Об этом написал в Фейсбуке председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«За минувшие сутки российские войска нанесли около 66 артиллерийских, минометных ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ, центра города. В результате обстрелов, к сожалению, 9 пострадавших. За эти сутки обстрелам снова подверглись Дергачи и район - 2 человека погибли, есть пострадавшие», - сообщил Синегубов .

Он отметил, что российская армия продолжает «воевать» с гражданским населением, потому что на фронте побед не имеет.

Как сообщалось, ночью 10 апреля ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которая двигалась в Изюмском направлении.