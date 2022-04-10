В МВД назвали главную стратегию России в войне с Украиной

Главная цель российской армии в Украине - объекты инфраструктуры. В Москве действительно хотят, чтобы Украина не развивалась и была с РФ на одном уровне, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Он также отметил, что ночь 10 апреля была тяжелой в нескольких областях.

Сильные обстрелы этой ночью переживали жители Николаевщины, Харьковщины и Днепропетровщины.

"Ключевая цель - попытка деиндустриализации Украины и уничтожение инфраструктурных объектов", – сказал советник главы МВД .

Стоит также учесть, что постоянные ракетные удары и авианалеты на регионы – метод деморализации и попытка посеять панику среди населения, говорит Денисенко.

Вместе с тем, по словам Денисенко, битва за Донбасс де-факто уже началась, Россия направляет туда все силы. От действий ВСУ на Востоке зависит результат как минимум этапа войны.

В то же время переговоры между Россией и Украиной будут тогда, когда будет понятно, какая ситуация на Востоке.