В Нацбанке рассказали, куда пойдут средства со спецсчета МВФ
Средства со спецсчета МВФ для поддержки Украины направят на нужды бюджета и платежного баланса, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
"Мы ожидаем финансовую помощь от государств-членов МВФ. Кроме того, передавать помощь смогут не только правительства, но и международные организации и межправительственные образования", — отметили в украинском центробанке.
Создание этого инструмента было инициировано канадским исполнительным директором в МВФ. Идею сразу поддержали директора от нидерландско-бельгийской группы стран, в которую входит и Украина, а также группы стран Скандинавии и Балтии.
По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, регулятор инициировал встречу на следующей неделе с послами стран Группы семи, чтобы обсудить будущую поддержку.
Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что суммарная международная поддержка Украины превышает $20 млрд.