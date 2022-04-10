В Нацбанке рассказали, куда пойдут средства со спецсчета МВФ

Средства со спецсчета МВФ для поддержки Украины направят на нужды бюджета и платежного баланса, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Мы ожидаем финансовую помощь от государств-членов МВФ. Кроме того, передавать помощь смогут не только правительства, но и международные организации и межправительственные образования" , — отметили в украинском центробанке.

Создание этого инструмента было инициировано канадским исполнительным директором в МВФ. Идею сразу поддержали директора от нидерландско-бельгийской группы стран, в которую входит и Украина, а также группы стран Скандинавии и Балтии.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, регулятор инициировал встречу на следующей неделе с послами стран Группы семи, чтобы обсудить будущую поддержку.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что суммарная международная поддержка Украины превышает $20 млрд.