Советник мэра: в Мариуполе оккупанты убивают гражданских на улицах

В Мариуполе продолжается «зачистка» гражданских жителей: оккупанты убивают людей прямо на улицах и сжигают тела для сокрытия преступлений. Также россияне принудительно мобилизуют мужчин в ряды войск контролируемой РФ псевдореспублики «ДНР», сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в городе продолжается «зачистка». В частности, российские оккупанты ищут «нацистов». Для этого русские войска установили несколько блокпостов, преимущественно в Кальмиусском и Центральном районах.

"Нацист в понимании россиян – это каждый, кто любит свою Украину и не покорился оккупанту" , – написал Андрющенко.

Он рассказал, что в процессе зачисток оккупанты не стесняются убивать гражданских прямо на улицах, а затем фотографироваться с убитыми, щеголяя «победой».

Также оккупанты продолжают убирать тела погибших с улиц, разворачивают крематории, чтобы замести следы своих преступлений.

Накануне Мариупольский горсовет показал подземный переход в районе Садков на окраине города. Там оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых русскими военными.

"Вчера мы получили первое фото подтверждения массового скопления тел погибших в районе Садков Кальмиусского района. Что в очередной раз подтвердило информацию о развертывании крематориев и подготовке массовых захоронений не в одном месте, а в районах" , — написал заместитель мэра города.

Также он рассказал, что российские оккупанты принудительно и запугиваниями мобилизуют мужчин из Мариуполя в «армию» «ДНР».

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже больше месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже по меньшей мере пять тысяч человек.

По состоянию на 4 апреля в городе еще оставались около 130 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.