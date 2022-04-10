Посол ЕС: статус кандидата для Украины даст ей мотивацию в войне c РФ

По мнению посла Евросоюза в Украине Матти Маасикаса, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет очень важным мотивационным толчком для Украины в российско-украинской войне, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Postimees.

Матти Маасикас отметил, что в руководящих органах Евросоюза, и в Киеве сейчас стремятся двигаться по процедуре как можно быстрее, и обратил внимание, что в Еврокомиссии намекнули на готовность помогать с заполнением опросника о вступлении в ЕС - что достаточно исключительная ситуация.

По его словам, Украине следует заполнить его как можно скорее, и в Киеве есть большая политическая воля для этого. Маасикас рассказал, что уже в понедельник будет встреча с премьером Денисом Шмыгалем, на которой обсудят эти вопросы.

"Очевидно, что само только предоставление статуса кандидата даст Украине такую ​​мощную мотивацию в этой войне, что помощь оружием больше не будет необходима", - сказал он .

Матти Маасикас предостерег, что процесс движения к членству все равно не будет простым, потому что расширение никогда не было в ЕС популярной идеей, а кроме того, речь идет о чисто практических требованиях.

"Внутренний рынок и его требования – это львиная доля законодательства ЕС. Нельзя просто взять и принять кого-то. Если соответствия критериям нет – то у всего рынка будут определенные проблемы. Даже я не могу представить, что стране предоставляют статус кандидата и они через год получают членство. Но вы правы - это будет большая мотивация, а также дает четкое понимание, что Украине нужно сделать", - отметил посол .

На вопрос журналистов о том, будет ли мешать движению Украины к членству война с Россией и временно оккупированные территории, он сказал, что не может давать четкие прогнозы в этом вопросе. Матти Маасикас привел пример Кипра, который стал членом ЕС, несмотря на замороженный конфликт и оккупированные территории.

Напомним, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, опросник, который получила Украина, существенно меньше, чем был у других государств, и Украина уже передала Еврокомиссии 70% необходимой информации.