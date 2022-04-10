Папа Римский призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию

Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию в военных действиях. Он также призвал Киев и Москву достичь мира в переговорах, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом он заявил во время службы Вербного воскресенья для десятков тысяч людей на площади Святого Петра в Ватикане.