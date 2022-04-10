Папа Римский призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию
Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию к пасхальному перемирию в военных действиях. Он также призвал Киев и Москву достичь мира в переговорах, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом он заявил во время службы Вербного воскресенья для десятков тысяч людей на площади Святого Петра в Ватикане.
"Положите оружие! Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перевооружиться и возобновить боевые действия, а для того, чтобы достичь мира путем реальных переговоров", - сказал понтифик.