ВСУ: десантники уничтожили 2 российских беспилотника в Харьковской области

Житомирские десантники успешно уничтожили два российских БПЛА "Орлан-10" из ПЗРК Starstreak в Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"В Харьковской области подразделение противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины из ПЗРК британского производства Starstreak успешно уничтожило очередной российский БПЛА "Орлан-10" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй сбитый "Орлан-10", первый БПЛА такого типа был сбит вчера.