ВСУ сбили российский бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев

Российские захватчики пытаются улучшить свои позиции на Николаевском направлении, но ВСУ уничтожают врага. Кроме того, в Одесской области вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, сообщает Укринформ.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, однако наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы", - говорится в сообщении .

Как отмечается, зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев.

Общие потери врага только за прошлую ночь составили 70 оккупантов и семь единиц техники.

Кроме того, в Херсонской области оккупанты развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали. Кроме артиллерийских и ракетных обстрелов, враг продолжает оказывать давление информационно, приписывая себе вымышленные победы, обвиняя украинские власти в притеснениях прав и свобод жителей южных регионов, агитируя за создание квазиреспублик.

Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела, сообщили в пресс-службе. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность. Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и дерзких планов высадки десанта.