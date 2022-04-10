Премьер Финляндии заявила о готовности к новым санкциям против РФ

Премьер Финляндии заявила о готовности к новым санкциям против РФ
Фото: Laura Kotila / Finnish Government

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности своей страны ввести новые санкции против России. Она заявила, что рост цен на электричество не станет препятствием, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить (Россию - ред.) прекратить эту войну. Мы должны быть готовы поступиться собственным комфортом ради этого", - цитирует издание заявление Марин.

Глава финского правительства добавила, что ее страна готова ввести новые санкции против России. По ее словам, рост цен на электроэнергию не станет препятствием.

Новости

Популярные темы форума

analytics