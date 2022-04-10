Зеленский поговорил с Шольцом о наказании военных преступников, санкциях и поддержке
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Подчеркнули, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы и наказаны. Обсудили антироссийские санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины", – сообщил Владимир Зеленский.
Ранее на этой неделе Олаф Шольц заявил, что Германия может поставлять Украине только вооружение, которое армия страны умеет использовать и может сразу применить.
По информации СМИ, в правительстве Германии было предложено предоставить Украине немецкие танки, но Шольц якобы откладывает окончательное решение, объясняя это необходимостью согласовать позиции с другими западными союзниками.