Зеленский поговорил с Шольцом о наказании военных преступников, санкциях и поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Подчеркнули, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы и наказаны. Обсудили антироссийские санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины", – сообщил Владимир Зеленский .

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022

Ранее на этой неделе Олаф Шольц заявил, что Германия может поставлять Украине только вооружение, которое армия страны умеет использовать и может сразу применить.

По информации СМИ, в правительстве Германии было предложено предоставить Украине немецкие танки, но Шольц якобы откладывает окончательное решение, объясняя это необходимостью согласовать позиции с другими западными союзниками.