Арестович: Россия попытается захватить Мариуполь до 9 мая

Российские военнослужащие будут пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. Могут бросить все свои силы для этого, поскольку увязли из-за прочной обороны города украинскими защитниками, сообщает РБК-Украина.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире 24 канала.

"Они (оккупанты -ред.) все силы, скорее всего, бросят на окончательный захват Мариуполя. Но они там немного повязали, потому что наши держат оборону в тех районах, их прорвать очень трудно", – заявил Арестович .

По словам советника руководителя ОП, также захватчики планируют бросить часть сил и на зону ООС, чтобы взять в осаду Краматорск и Славянск.

Арестович не верит в то, что оккупанты могут пойти на Днепр и Запорожье.