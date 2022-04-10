Министр: Британия может ввести санкции против российских генералов

Великобритания может ввести санкции против российских военнослужащих и генералов, подозреваемых в совершении военных преступлений, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр по делам полиции Великобритании Кит Мальтуз в интервью Sky News.

"Пока это продолжается, мы можем принять меры внутри страны в связи с санкциями, которые мы можем наложить на отдельных лиц, включая комбатантов, ведущих генералов и других лиц, причастных к этому, чтобы показать, что мы признаем их участие в этом ужасном, ужасном нападении на свободную демократическую страну", - сказал министр .

Мальтуз добавил, что доказательства зверств во время войны должны быть собраны как можно "усерднее".

В пятницу премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев с неанонсированным визитом и представил Владимиру Зеленскому предложения по усилению военной помощи.