ОВА: российские войска снова ударили по аэропорту в Днепре
Военные России повторно атаковали аэропорт в Днепре. Объект разрушен и инфраструктура рядом с ним, сообщает Укринформ.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт и инфраструктура рядом. А ракеты улетают и летят. Количество пострадавших выясняем”, – написал он.
Резниченко добавил, что сообщит, как только будет информация.
Также, по его словам, в Звонецком оккупанты попали в инфраструктурный объект. Там работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на Днепропетровщине было семь "прилетов". Украинские военные уничтожили вражескую ракету и беспилотник.