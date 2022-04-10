ОВА: российские войска снова ударили по аэропорту в Днепре

Военные России повторно атаковали аэропорт в Днепре. ﻿Объект разрушен и инфраструктура рядом с ним, сообщает Укринформ.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт и инфраструктура рядом. А ракеты улетают и летят. Количество пострадавших выясняем”, – написал он .

Резниченко добавил, что сообщит, как только будет информация.

Также, по его словам, в Звонецком оккупанты попали в инфраструктурный объект. Там работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на Днепропетровщине было семь "прилетов". Украинские военные уничтожили вражескую ракету и беспилотник.