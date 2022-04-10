Арестович: в Мариуполе пограничник подорвал себя, чтобы не сдать врагу позицию

Сегодня, 10 апреля, в Мариуполе украинский пограничник подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась российским оккупантам, сообщает Новое время.

Об этом сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"По предварительным данным, сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи окружен врагами и раненный, подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Последними словами в радиостанции были Слава Украине!" , — сказал Арестович.

Он также отметил, что ни один украинский пограничник не покинул поле боя после начала полномасштабного российского вторжения.