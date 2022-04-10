Путин встретится с Лукашенко в День космонавтики

Российский президент Владимир Путин запланировал встречу с лидером режима Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" 12 апреля, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Союзники вместе посетят космодром "Восточный" в День космонавтики. Там Путин и Лукашенко пообщаются с рабочими и ознакомятся с ходом строительства. По мотивам визита президент РФ и руководитель режима Белоруссии проведут пресс-конференцию.