В Кабмине назвали возможные потери от вторжения РФ

Ущерб от вторжения российских оккупантов составит не менее 1 трлн долларов, сообщает УНИАН.

Потери колоссальные, их подсчет еще ведется, рассказал во время Всеукраинского телемарафона заместитель министра экономики Александр Грибан.

"Это точно миллиарды долларов, возможно, даже до триллиона долларов. Это - потери инфраструктуры, медицинской инфраструктуры, образовательной. Есть несколько уровней - государственный, муниципальный, частный. Все эти потери колоссальные. Подсчет окончательный еще ведется, но это не менее триллиона долларов. И у нас действительно будет очень много работы по восстановлению" , - сказал он.

В середине марта премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что по предварительным подсчетам на восстановление Украины нужно более 500 млрд долларов.