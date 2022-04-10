Минэнерго: без света в Украине остаются более тысячи населенных пунктов

По состоянию на 10 апреля в Украине остаются обесточенными около 1023 населенных пунктов, всего около 741,4 тысячи потребителей. Без газоснабжения остаются более 305 тысяч абонентов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки восстановлено электроснабжение более 32,6 тысяч потребителей.

В частности, в Киевской области - 13,8 тысяч потребителей, Донецкой - 6,3 тысячам, Харьковской - 6 тысячам, Запорожской - 4,2 тысячам, Николаевской - 1,9 тысячи, Сумской - 400 абонентам.