Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины зверств россиян в Буче

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать, что привело к резне в Буче, сообщает Новое время.

Об этом он написал в Twitter.

"Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, питали ощущение российского превосходства и закладывали основы для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче" , — говорится в сообщении.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% жителей, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.